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Kartepe Acısu doğal gaza kavuşuyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye ekipleri ve İZGAZ tarafından Acısu Mahallesi’nde yapılan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, son 10 yıldır gündeme gelen Acısu Mahallesi doğal gaz çalışmalarına start verdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İZGAZ ekiplerinin koordinasyonu ile yapımına başlanan doğal gaz çalışmaların da ana hattınKurban Bayramı’na kadar tamamlanması planlanıyor.

YÜZLERCE KİŞİ DOĞAL GAZA KAVUŞACAK

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Acısu Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile yüzlerce hane doğal gaza kavuşacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Devam eden çalışmaların yerinde incelemesi sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “31 Mart mahalli idareler seçimleri sürecinde sahada mahallelerimizde çokça konuştuğumuz ve söz verdiğimiz doğal gaz çalışmalarımız hızla devam ediyor.Belediye ekiplerimizin kazı işleminin ardından İZGAZ ekiplerinin ikinci bölüm hat çalışmalarıda aynı şekilde hız kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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