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Kıyıya vuran yavru yunus ekipleri harekete geçirdi

Kandıra'da ölü halde sahile vuran yunusun yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığının olmadığı tespit edildi.
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Olay, Kandıra Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar sahile vurmuş ölü bir yavru yunus buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim tarafından yapılan incelemelerde yunusta herhangi bir bulaşıcı hastalık ve tehlikeli bir durum olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yavru yunus gömüldü.

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