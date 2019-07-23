Alınan bilgi ve iddialara göre, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Dere Sokak bulunan bir dairede yaşayan Erdal Çetinkaya (37) eşi tarafından evinde baygın halde buldu. Eşinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdal Çetinkaya’yı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Erdal Çetinkaya kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi acil servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını kaybeden Çetinkaya’nın evinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan Çetinkaya’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Bursa adli tıp kurumuna gönderildiği bildirildi.