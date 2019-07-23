MHP Kocaeli'de 4 başkan atandı

MHP Darıca İlçe Başkanlığı İstişare Programı, dün akşam gerçekleştirildi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün de katıldığı istişare programı öncesinde 4 mahalleye mahalle başkanı ataması yapıldı. Darıca Yalı Mahalle Başkanı Oruç Can Özdal, Darıca Zincirlikuyu Mahalle Başkanı İbrahim Yedibela, Darıca Osmangazi Mahallesi Başkanı Aşur Akpunar, Darıca Piri Reis Mahallesi Başkanı Doğukan Ünsal oldu.

“İTTİFAK 2023’E KADAR DEVAM EDECEK”

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, Darıca İlçe Ocak Başkanı Talip Turanlı, meclis üyesi, kadın kolları ve mahalle başkanlarının katıldığı programda konuşan İl Başkanı Ünlü, İstanbul seçimlerindeki çalışmalarından ötürü teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ünlü, 2023 yılına kadar Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini belirterek yerel ve ülke gündemiyle ilgili bilgi verdi.