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Büyükakın, CHP'li ismi özre davet etti

CHP İstanbul eski milletvekili Mahmut Tanal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Düzce sel felaketine yardım etmediğini ileri sürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tanal’a sosyal medya hesabından cevap vererek, bu iddiayı yalanladı.
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CHP İstanbul eski milletvekili Mahmut Tanal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Düzce sel felaketine yardım etmediğini ileri sürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tanal’a sosyal medya hesabından cevap vererek, bu iddiayı yalanladı. Büyükakın "Sn. Tanal gerçekleri çarpıtan son derece sorumsuz ve talihsiz açıklamanızdan dolayı sizi özür dilemeye ve hatanızı düzeltme erdemini göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Düzce’de yaşanan doğal afetin hemen ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Düzce’deki yetkilileri arayarak 2 ekskavatör, 1 pikap göndermiş yardım çalışmalarına katılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinalarının hala Düzce'de çalışmalara katıldığı bildirildi.

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