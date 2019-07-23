İsmail Özkar, telefonunu çaldırdı! "Üstüne 500 TL vereyim ama..."

Başiskele Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, Kullar’daki pazaryerinde cep telefonunu çaldırdı. Geçtiğimiz günlerde bin 743 TL ödeyerek kendisine cep telefonu alan Özkar, geçtiğimiz pazar günü Kullar Yakacık Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gitti. Telefonunu araçta bırakıp kısa bir alışveriş yapmak için araçtan inen Özkar, 1 dakika sonra döndüğü aracında telefonunu bulamadı.
“TELEFON ONUN OLSUN SİM KARTI VERSİN”
Telefonun çalındığını anlayan İsmail Özkar, “Sıfır aldığım telefonun ilk taksitini dahi ödememiştim. Hırsız arkadaş o telefonu zaten kullanamaz. Çünkü çalıntı olduğu bildirildi. Ben telefondan vazgeçtim, içindeki sim karttaki numaralar benim için çok önemli. O yüzden arkadaş bir yere bıraksın, bana haber versin. Telefon onun olsun, üzerine 500 TL de vereyim. Yeter ki sim kartı alayım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz