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AKP'de Babacan kurucular kurulundan çıkarıldı

AKP’de bazı isimlerin kurucular kurulunda olmadığı halde, 'kurucu' olarak nitelendirilmesi üzerine liste güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla güncellenip vekiller ve parti teşkilatına gönderilen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine AKP’nin Kurucular Kurulu listesi güncellenerek milletvekillerine ve teşkilata gönderildi. Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre, gönderilen 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AKP’nin kurucuları arasında yer alan 4 isim vefat etti. 6 İsim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.

NE OLMUŞTU?

Son süreçte AKP ile yollarını ayıran bazı isimlerin kurucular kurulu arasında yer aldığı yönündeki yanlış bilgilerin kamu oyunda yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listenin güncellenmesi için kurmaylarına talimat verdi. AKP Genel Merkezi Kurucular Kurulu listesinin güncel halini hazırladı. Listede partiden ihraç edilenler ile yollarını ayıranlar da belirtildi. Listenin güncel hali milletvekillerine ve parti teşkilatlarına gönderildi. AKP'nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu'nun güncel hali yer aldı. Kurul içerisinde daha önceden yer alan ama daha sonra istifa eden veya partiden ihraç edilen isimler siteden kaldırıldı.

İSTİFA VE İHRAÇ EDİLENLER

Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk’ün Kuruculardan istifa eden isimler olduğu belirtilirken, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner’in ise partiden ihraç edildiğinin altı çizildi.

Bugün 10:06 TSİ - Siyaset

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