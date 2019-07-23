Yürüyüş Yolu’na yeni Çınar ağacı

Kocaeli İzmit ilçesi kent merkezinde bulunan Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçlarının, tedavisine devam ediliyor. Haziran ayındaki yağışlarda Yürüyüş Yolu’ndaki tarihi çınar ağaçlarından birisi devrilmişti. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri de devrilen çınar ağacının yerine, yeni bir çınar ağacı dikti.

8 YAŞINDA YENİ ÇINAR AĞACI DİKİLDİ

Geçtiğimiz Haziran ayındaki yağışlarda, Yürüyüş Yolu’ndaki 130 yıllık ve 39 numaralı tescilli ağaç devrilmişti. Devrildikten sonra kaldırılan asırlık çınar ağacı yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 yaşında ve 7 metre boyunda yeni bir çınar ağacının dikimini gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca Yürüyüş Yolu’nun birçok noktasına yeni Çınar ağaçlarının dikilmesi hedefleniyor.

KURUYAN VE BOŞ OLAN YERLERE ÇINAR AĞAÇLARI DİKİLECEK

İzmit Yürüyüş Yolu’nda yaşları 120 ile 140 arasında değişen ve 1.50-2 metre gövde çapı bulunan 80 adet tescilli çınar ağacı bulunuyor. Yürüyüş Yolu’nda zaman içerisinde, çürüme, kuruma gibi nedenlerden dolayı çınar ağaçları zarar görebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Yürüyüş Yolu’nda devrilen, kuruyan, çürüme sonucu kaldırılan ağaçların bulunduğu ve yoldaki müsait yerlere, yeni çınar ağaçlarının dikimini gerçekleştirecek.