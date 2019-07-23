Yunus’un hayatı bu merkez ile değişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor. Merkez’de eğitim gören Yunus, bir yıl içinde büyük gelişim sağladı. Yunus şimdi Kocaeli’nin ünlü zincir otelinde işe başladı.

1 YIL ÖNCE KOCAELİ’YE TAŞINDI

1 yıl önce İstanbul’dan Kocaeli’ne taşınan ve yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı örgün eğitime devam edemeyen ve ailesinin vesilesiyle Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile tanışan Yunus Alkan, merkezde gördüğü eğitimler ve psikolojik desteklerle adeta yeniden doğdu. Beyaz Kalplere ilk geldiği günde Yunus’un merkeze kabulünden önce 1 ay süresince; psikolojik durumu, sosyal çevresi, sağlık durumu, aile yapısı, okul durumu, mesleki ilgileri ve hobileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

YETENEĞİNE GÖRE YÖNLENDİRİLDİ

Yunus merkeze kabulü ve sonrasında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Aşçı Yardımcılığı kursuna yönlendirildi. Beyaz kalplerdeki eğitim ve gelişim sürecinde bir taraftan mesleki donanımını arttırmaya yönelik aşçı yardımcılığı eğitimi alırken diğer taraftan da kendisine yönelik psikolojik destek ve ailesine yönelik aile danışmanlığı hizmeti verildi.

ÇEŞİTLİ KURSLARLA KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Merkezde cam boncuk, drama, ritim, spor ve kulüp faaliyetleriyle sosyal becerileri arttırılmaya, düzenli olarak yapılan psikolojik görüşmelerle de öğrencinin kendini tanıması, sağlıklı karar alabilmesi, problemlerini sağlıklı yönlerden çözebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca aileye yönelik de aile danışmanlığı hizmetiyle ailesiyle olan ilişkilerini geliştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerine çalışıldı.

İŞ HAYATINA BAŞLADI

Mutfakta kendini hayli geliştiren Yunus, hocalarının da desteği ile iş hayatına atıldı. Beyaz Kalplerden önce çeşitli küçük işlerde çalıştı. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde gördüğü Aşçı Yardımcılığı kursunu başarıyla bitirerek mezun olduktan sonra Kocaeli’nin büyük zincir otelinde işe başlayan Yunus Alkan hayatının değişiminden fazlasıyla memnun.

“HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ADIMI”

Yunus bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ailesine “Beyaz Kalpler benim hayatımdaki en önemli kırılma noktalarımdan biriydi. Beni topluma kazandırmasının yanı sıra bana mesleği sevdirerek güzel bir noktaya gelmemi sağladı. Kendimi öfkemi ve duygularımı oradaki psikologlarım sayesinde kontrol edebilmeyi öğrendim. Şu anda güzel bir noktadayım ve bana bu imkanları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve idarecilerine çok teşekkür ederim. Bu kentte böylesine güzel bir projenin uygulanması harika bir şey” dedi.