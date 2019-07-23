Başkan Söğüt, kahraman babayı ağırladı

Körfez’de hafta sonu yaşanan olayda 4 çocuk denize girmiş, boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 3’ü kurtarılırken, 1’î hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı gün çocuklarıyla birlikte sahile gezmeye giden Erol Değer, boğulma tehlikesi geçiren çocukları görünce hiç düşünmeden denize atlamış ve çocuklardan 3’ünü kurtarmayı başarmıştı.
ACIMIZI HAFİFLETTİ
Başkan Söğüt, önceki gün 3 minik canın kurtarıcısı olan Erol Değer’i makamında ağırladı. “Bir can hayatını kaybetti ama üçünün kurtarılmış olması acımızı biraz olsun hafifletti” diyen Başkan Söğüt, “Kendi hayatını tehlikeye atarak 3 çocuğumuzu kurtaran Değer’i cesareti ve kahramanlığından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz