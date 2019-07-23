Kaçak hafriyata 216 bin TL ceza

Kocaeli’nin birçok noktasında hafriyat alanlarını doldurduktan sonra binlerce ağaç dikerek yeşillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü ile de mücadele ediyor. “Hafriyat Yönetimi Bilgi Sistemi” ile entegre çalışan hafriyat araçlarını uydu takip sistemiyle takip eden Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak dökülen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının da temizliğini gerçekleştiriyor. Ekipler İzmit Yeşilova Mahallesi’nde, imar yollarının kenarlarına kim veya kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen inşaat ve yıkıntı atıklarını temizleyerek, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçti.

İMAR YOLLARININ KENARLARINDAKİ ATIK KALDIRILDI

İzmit İlçesi, Yeşilova Mahallesi sınırlarında daha önceden kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen kaçak atıklar tespit edildi. İnşaat ve yıkıntı atıkları, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri tarafından izinli alanlara kaldırıldı. Kandıra yolu KYK yurtlar mevkiinde bulunan atıkların kaldırılması ile görüntü kirliliği oluşmasının önüne geçilerek çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden hususlar ortadan kaldırılmış oldu. Yapılan çalışma ile daha temiz ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturularak, bölgenin doğal görünümünün korunması sağlandı.

KAÇAK HAFRİYATA 216 BİN TL CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce Marka Şehirler Yarışması’nda En İyi Akıllı Kent Teknolojisi Ödülü’nü aldığı “Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi” ile entegre çalışan hafriyat araçları, uydu takip sistemiyle 7 gün 24 saat takip ediliyor. ‘‘2872 Sayılı Çevre Kanunu’’ ile ‘‘Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’nin ilgili maddelerine istinaden yapılan denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı faaliyeti yapanlar hakkında yaptırım uygulanıyor. İlgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, hafriyat sahaları dışına atık döken şahıslara 72 bin 197 TL ceza uygulanırken firmalara 216 bin 591 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca kaçak döküm yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor.