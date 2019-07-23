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Başaran ailesinin acı günü!

Gebze Belediyesi eski meclis üyesi Mehmet Başaran’ın babası Mustafa Hadi Başaran (89) vefat etti.
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Gebze Belediyesi eski meclis üyesi Mehmet Başaran’ın babası Mustafa Hadi Başaran (89) vefat etti. Aynı zamanda Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) kurucu başkanı İbrahim Başaran’ın ağabeyi olan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mustafa Hadi Başaran’ın vefatı Başaran ailesini üzüntüye boğdu. Merhumun cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Gebze Mustafapaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Gebze Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.

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