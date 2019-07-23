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Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale

Körfez Belediyesi’ne bağlı ekipler; ilçe genelinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarının ardından duvar yazılarının da temizlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Körfez Belediyesi’ne bağlı ekipler; ilçe genelinde görüntü kirliliğine yol açan duvar yazılarını temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde geniş kapsamlı bir çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, temizlik sonrası vatandaşları kent görünümünün korunması konusunda duyarlı olmaya davet etti.

HALKIMIZ DUYARLI OLSUN…

Duvar yazılarının yapılara zarar verdiğini ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu vurgulayan Körfez Belediyesi yetkilileri; “Maalesef duvarlara, banklara yazı yazmak gibi olumsuzluk yaratan alışkanlıklar var. Bu duvar yazıları iki dakikada yazılıyor fakat temizlenmesi oldukça vakit alıyor. Körfez halkından bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

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