Bağlanmayı sevmediği için evin önünde serbest dolaşan 3 yaşındaki Tarçın, 19 Temmuz Cuma günü evin önünden kayboldu ve bir daha geri gelmedi. Tarçın’ın sahibi, birisi tarafından götürüldüğünü düşünüyor. Tarçın’ı görenlerin 0532 355 11 92 - 0534 970 70 74 numaralı hatlardan sahibine ulaşabilir.
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Tarçın'ı gören var mı?
Geçtiğimiz cuma günü (19 Temmuz) evinin önünden kaybolan 3 yaşındaki Tarçın'ı sahibi her yerde arıyor.
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Gördum ben kandiraya Dogru gidiyoduu sicaktan bunalmis sanirim. Sahibi yetissin cezaevnin orda yakalar belki :) :) :)
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