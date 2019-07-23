Tarçın'ı gören var mı?

Bağlanmayı sevmediği için evin önünde serbest dolaşan 3 yaşındaki Tarçın, 19 Temmuz Cuma günü evin önünden kayboldu ve bir daha geri gelmedi. Tarçın’ın sahibi, birisi tarafından götürüldüğünü düşünüyor. Tarçın’ı görenlerin 0532 355 11 92 - 0534 970 70 74 numaralı hatlardan sahibine ulaşabilir.