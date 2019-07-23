Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden Cebbar Bulut Şahin isimli vatandaşın orijinal kangal köpeği “Paşa” dün geceden beri kayıp. Sahibi, 9 aylık olan Paşa’yı gezmesi için tasmasını çıkarırdı. Paşa bir süre sonra eve kendi dönerdi. Ancak dün yine gece saat 1 sıralarında tasmasını çıkaran sahibi, bu kez köpeğinin geri dönmediğini gördü. En son evlerinin önündeki bir parkta görülen Paşa’yı görenlerin Cebbar Bulut Şahin ile iletişime geçmesi rica olundu. İletişim: 0543 890 2941
Bugün 11:34 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:38 TSİ
"Paşa" dün geceden beri kayıp!
Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden Cebbar Bulut Şahin isimli vatandaşın orijinal kangal köpeği “Paşa” dün geceden beri kayıp.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz