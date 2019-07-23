Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden Cebbar Bulut Şahin isimli vatandaşın orijinal kangal köpeği “Paşa” dün geceden beri kayıp. Sahibi, 9 aylık olan Paşa’yı gezmesi için tasmasını çıkarırdı. Paşa bir süre sonra eve kendi dönerdi. Ancak dün yine gece saat 1 sıralarında tasmasını çıkaran sahibi, bu kez köpeğinin geri dönmediğini gördü. En son evlerinin önündeki bir parkta görülen Paşa’yı görenlerin Cebbar Bulut Şahin ile iletişime geçmesi rica olundu. İletişim: 0543 890 2941