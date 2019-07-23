Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İyilik Kervanı Başkanı Asiye Gül ve yönetimini makamında konuk etti. İnsanımızın olduğu her yere ulaşmak için kentin tamamında yoğun bir çalışma temposuyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Hayata tutunmakta güçlük çeken, barınma ve gıda ihtiyacını karşılayamayan, sıcak bir aşa, sıcak bir yuvaya, yumuşak bir yastığa hasret kalan kardeşlerimiz için, Gebze ilçemizde kent misafirhanemizi kurarak insanlığa Gebze’den değer katacağız” dedi.

ŞEHİR HAYATINA AKTİF VE SAĞLIKLI KATILIM

İyilik Kervanı yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, daha sağlıklı, daha mutlu bir şehir için Kocaeli’ne hareket katmak istediklerini ve bunu da sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Gebze’nin, Türkiye’nin en fazla kalkınmış üç büyük kentinin tam ortasında olmasıyla bütün dikkatleri üzerine çektiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bir yanda liman bir yanda sanayi ilçesi olma özelliğiyle ticaretin ve yatırımın cazibe merkezi. Biz de çalışmalarımızı Gebze’nin bu büyük gücünü göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz. Böyle önemli bir bölgenin daha da gelişmesi, hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli. İşte bu noktada çocuğumuzun, gencimizin, kadınımızın ve yaşlımızın taleplerine dönük hizmetler de ortaya koyacağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik sağlık programları, şehir hayatına aktif ve sağlıklı katılım gibi birçok alanda projelerimizi hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Gönül Belediyeciliği’nin önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın” Sosyal Belediyecilik anlayışını daha da geliştirerek, sosyal desteklere devam edeceğiz. Yeni bir sosyal yardım modelini ortaya koyarak, meslek edindirme ve girişimcilik programlarını hayata geçireceğiz. Bu projelerin detayları üzerinde arkadaşlarımız çalışırken diğer taraftan da yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri de üreteceğiz. Yaşlılarımızın aktif katılımlarıyla sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.