Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin başarılı oyuncusu Mehmet Aslantuğ, yeni bir işe atıldı. Birçok dizi ve filmde oyunculuğundaki başarısı ile adından söz ettiren usta isim, yeni bir iş için kolları sıvadı.
ÇİFTLİK KURDU
Kardeş Çocukları'nın sezon finalini fırsat bilen Mehmet Aslantuğ, yaz boyunca ailesiyle vakit geçirip hobilerini yapmaya devam ediyor. Ancak bir yandan da boş durmak istemeyen Aslantuğ, 'düve' (1-2 yaş arasındaki boğa) yetiştirmek için çiftlik kurdu.
KENDİ YETİŞTİRDİKLERİ DÜVENİN ETLERİNDEN SUNACAKLAR
Karamürsel Yalakdere'de 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Mehmet Aslantuğ, bu işi ortağı Erol Obdan ile birlikte gerçekleştirecek. İkili, kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.
HOBİ OLARAK YAPACAK
Aslantuğ'un bu işi sadece hobi olarak yapacağı ve lokantanın işletmesini bir arkadaşının yapacağı öğrenildi. Kaynak: Türkiye Gazetesi
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