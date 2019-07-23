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Ford Otosan'da atama

Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcılığı görevine Dave Johnston atandı.
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Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcılığı görevine Dave Johnston atandı. Johnston, 1 Ağustos 2019 itibarıyla göreve başlayacak. Bugüne kadar Ford bünyesinde finans alanında önemli sorumluluklar üstlenen Dave Johnston son olarak Ford Çin’de CFO (Mali İşler Başkanı) olarak görev yapıyordu. Kuzey İrlanda doğumlu Dave Johnston, Cambridge Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans, aynı üniversitenin İmalat Liderliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında Ford İngiltere’de Finans ve Maliyet Analisti olarak çalışma yaşamına başladı.

2010’DA FORD AİLESİNE KATILDI

2001-2010 yılları arasında farklı otomotiv firmalarında çalıştıktan sonra 2010 yılında yeniden Ford ailesine katılan Johnston, 2010 – 2011 yılları arasında Ford Asya Pasifik Şangay’da Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü, 2011 – 2013 arasında Ford Asya Bangkok’ta CFO olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar Ford Avrupa’da Ürün Geliştirme Finans Müdürlüğü ve İmalat Finans Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Sonrasında Global Araç Programları Finans Müdürü olarak Ford Motor Company’nin gelecek araçları hakkında finansal sorumluluklar üstlendi ve Çin’deki görevi öncesinde iki yıl süreyle yine CFO olarak Ford Asya Pasifik Şangay’da çalıştı.

Bugün 12:11 TSİ - Ekonomi

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