Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:15 TSİ- Spor G: Bugün 12:17 TSİ

Yöneticilerin görevleri belli oldu

Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

KOCAELİSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Hüseyin Üzülmez - Başkan

Bekir Halefler – 1. Başkan Vekili

Murat Barış – 2. Başkan Vekili

İsmail Araç – Mali Asbaşkan

Özlem Feyzioğlu – Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Özkar Dönge, Bilal Cem Acar, Cemalettin Üzülmez, Ömer Gül – İdari Asbaşkan

Bahadır Taşer – Yaşar Arslan – Futbol Şube Sorumluları

Zeynel Abidin Akyol, Tümer Uslu, Murat Sağlam - Futbol Alt Yapı sorumluları

Mehmet Cezayir, Recep Haldız, Aydın Yurtçu – Yatırımlar, Proje ve Arge sorumluları

Haşmet Uçar, Serkan Bozbağ–Medya ve Halkla İlişkiler

Veli Başkurt, Kadir Gürsoy, Tuncay Arıcan – Stadyum, Tesisler ve Taraftar sorumluları

Prof. Dr. Soner Şahin, Mustafa Şener– Sağlık İşleri Sorumluları

Duran Özdemir –Stat ve Akreditasyon Sorumlusu

Bugün 12:15 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kontenjan alarmı!.. mask
Kontenjan alarmı!..
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Korukır: Gençlerimiz cevap veremedi mask
Korukır: Gençlerimiz cevap veremedi
BAL gibi bir golcü mask
BAL gibi bir golcü
“Minnettarız Mustafa Efe” mask
“Minnettarız Mustafa Efe”
Yeni bir futbolcu ordusu geliyor mask
Yeni bir futbolcu ordusu geliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı
3 mahallede su kesintisi yaşanacak mask
3 mahallede su kesintisi yaşanacak

GALERİ

Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL