KOCAELİSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Hüseyin Üzülmez - Başkan
Bekir Halefler – 1. Başkan Vekili
Murat Barış – 2. Başkan Vekili
İsmail Araç – Mali Asbaşkan
Özlem Feyzioğlu – Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu
Özkar Dönge, Bilal Cem Acar, Cemalettin Üzülmez, Ömer Gül – İdari Asbaşkan
Bahadır Taşer – Yaşar Arslan – Futbol Şube Sorumluları
Zeynel Abidin Akyol, Tümer Uslu, Murat Sağlam - Futbol Alt Yapı sorumluları
Mehmet Cezayir, Recep Haldız, Aydın Yurtçu – Yatırımlar, Proje ve Arge sorumluları
Haşmet Uçar, Serkan Bozbağ–Medya ve Halkla İlişkiler
Veli Başkurt, Kadir Gürsoy, Tuncay Arıcan – Stadyum, Tesisler ve Taraftar sorumluları
Prof. Dr. Soner Şahin, Mustafa Şener– Sağlık İşleri Sorumluları
Duran Özdemir –Stat ve Akreditasyon Sorumlusu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz