Başkan Hürriyet, Kocaelispor aşığı

Kocaelispor sevgisi herkes tarafından bilinen Başkan Hürriyet “Kocaelispor bizim sevdamız, onun için yapılan her şey bizim onurumuzdur “dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fatih Taşer, Kerem Kenik ve Abdulkadir Taşer’in kurucusu olduğu ve henüz kurulma aşamasında bulunan Üçyol Kocaelisporlular Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Erkan Çakar, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Devrim Bal, Mehmet Baştürk ve Bekirdere Mahallesi Muhtarı Cihat Öncü eşlik etti.

KOCAELİSPOR EN BÜYÜK DEĞERLERİMİZİNDENDİR

Ziyarette kısa bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaelispor bizim en büyük değerlerimizden biridir. Kocaelispor ile ilgili yapılacak olan her faaliyette her etkinlikte her zaman desteğimiz olacaktır” diyerek, dernek çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.