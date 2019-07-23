Kocaelispor sevgisi Ağrı Dağı’nın zirvesinde!..

Kentimizin en aktif doğa sporları kulüplerinden biri olan Nicomedia Trekking Kulübü sporcuları, Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı. Kulüp Başkanı Erdal Gören “Ağrı Dağı zirvedeyiz. Ekibimiz 3200 metrede ana kampa ulaştı. Estonya ekibiyle birlikte zirve yapacağız” dedi. Kulüp üyeleri Kocaelispor atkısı da açarak sevgilerini gösterdiler ve Körfez’i zirveye taşıdılar.