Kentimizin en aktif doğa sporları kulüplerinden biri olan Nicomedia Trekking Kulübü sporcuları, Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı. Kulüp Başkanı Erdal Gören “Ağrı Dağı zirvedeyiz. Ekibimiz 3200 metrede ana kampa ulaştı. Estonya ekibiyle birlikte zirve yapacağız” dedi. Kulüp üyeleri Kocaelispor atkısı da açarak sevgilerini gösterdiler ve Körfez’i zirveye taşıdılar.
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Kocaelispor sevgisi Ağrı Dağı’nın zirvesinde!..
Kentimizin en aktif doğa sporları kulüplerinden biri olan Nicomedia Trekking Kulübü sporcuları, Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz