Yaz turnuvaları renk katıyor

İlimizin önemli altyapı ekipleri, Kavaklı Stadı’nda güzel bir Turnuvada bir araya geldi. Gölcükspor, Yahya Kaptanspor, Gölcük Karadenizspor’un oyuncu ve teknik ekibi, yaz tatilini en güzey şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. İzmit GB genel koordinatörü Zafer Durmaz “Arkadaşlarımıza ayrı ayrı Teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için bu tarz turnuvalara devam edeceğiz. Engin Öztonga hocamızın dediği gibi, her şey çocuklarımız için” şeklinde konuştu.