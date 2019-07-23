İlimizin önemli altyapı ekipleri, Kavaklı Stadı’nda güzel bir Turnuvada bir araya geldi. Gölcükspor, Yahya Kaptanspor, Gölcük Karadenizspor’un oyuncu ve teknik ekibi, yaz tatilini en güzey şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. İzmit GB genel koordinatörü Zafer Durmaz “Arkadaşlarımıza ayrı ayrı Teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için bu tarz turnuvalara devam edeceğiz. Engin Öztonga hocamızın dediği gibi, her şey çocuklarımız için” şeklinde konuştu.
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Yaz turnuvaları renk katıyor
İlimizin önemli altyapı ekipleri, Kavaklı Stadı’nda güzel bir Turnuvada bir araya geldi.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz