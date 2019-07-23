İrfan Kaya, tribünü bıraktı

Çocukluğu ve gençliği Gebzespor tribünlerinde geçen, sergilediği duruş ile camia tarafından da sevilen İrfan Kaya, mor-beyazlı tribünleri bıraktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan İrfan Kaya, “Yıllardır iyisiyle kötüsüyle güzel günler yaşadık. Şehir şehir peşinden her yere gelmeye çalıştık. Bu camia sayesinde çok dostumuz, çok kardeşimiz oldu. Kocaman bir aile olduk, güldük ağladık. Bir taş çorbayı bölüştük. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bu armaya bu sevdaya sahip çıkın. Allaha emanet olun” dedi.