2. Geleneksel Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası için geri sayım sürüyor. Turnuvaya 40 yaş üzeri takım kuran ve Yağız Kebap sponsorluğunda hazırlanan Bvkierpaşa Veteranlar Kulübü de kolları sıvadı. Kulübün başkanı Ersin Karaş “Teşekkürler Cevdet Seyran ve Yağız Kebap. Bekirpasa Masterlar olarak turnuvaya Renk katmaya geliyoruz” dedi. Önümüzdeki hafta başlayacak turnuvada maçlar Doğu Kışla Halı Sahası’nda oynanacak.
Bugün 12:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:53 TSİ
Veteranlar başlıyor
2. Geleneksel Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası için geri sayım sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz