Maşukiye, Uğur Çolak’ı renklerine bağladı

Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor’daofsans hattına önemli bir takviye yapıldı. Kocaeli’nin golcü futbolcuları arasında yer alan Uğur Çolak vatani görevini yaptı ve ayağının tozu ile Sarı Kırmızılı takımla anlaştı. Maşukiyespor’da sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Uğur, takımın BAL’a çıkması içim elinden geleni yapacağını belirtti. Maşukiye ekibinin forvet hattını önümüzdeki sezon İshak Topçu ve Uğur Çolak oluşturacak.