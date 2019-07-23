Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor’daofsans hattına önemli bir takviye yapıldı. Kocaeli’nin golcü futbolcuları arasında yer alan Uğur Çolak vatani görevini yaptı ve ayağının tozu ile Sarı Kırmızılı takımla anlaştı. Maşukiyespor’da sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Uğur, takımın BAL’a çıkması içim elinden geleni yapacağını belirtti. Maşukiye ekibinin forvet hattını önümüzdeki sezon İshak Topçu ve Uğur Çolak oluşturacak.
Bugün 12:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:54 TSİ
Maşukiye, Uğur Çolak’ı renklerine bağladı
Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor’daofsans hattına önemli bir takviye yapıldı.
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