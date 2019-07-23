Kentimizin iki önemli alt yapı ekibi Tavşantepespor ile Çubuklu Bala’nın U11 akademi takımları, özel maçta karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’ndaki maçta skor tutulmadı, dostluk kazandı. Okulların tatil olması nedeniyle soluğu sahalarda alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Tavşantepe sorumlusu Cihan Özkul “U11 Takımımız hafta sonunu, kardeş kulübümüz Çubuklu Bala Spor ile hazırlık müsabakası ile geçirdi. Kazanan her zamanki gibi dostluk oldu. Seçkin Tanrıkulu hocamıza teşekkür ediyoruz. Maçtan sonra antrenörümüz Volkan hoca her iki takıma da karpuz ikramında bulundu” dedi.
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Tavşantepe ve Çubuklu özel maçta buluştu
Kentimizin iki önemli alt yapı ekibi Tavşantepespor ile Çubuklu Bala’nın U11 akademi takımları, özel maçta karşı karşıya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz