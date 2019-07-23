Tavşantepe ve Çubuklu özel maçta buluştu

Kentimizin iki önemli alt yapı ekibi Tavşantepespor ile Çubuklu Bala’nın U11 akademi takımları, özel maçta karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’ndaki maçta skor tutulmadı, dostluk kazandı. Okulların tatil olması nedeniyle soluğu sahalarda alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Tavşantepe sorumlusu Cihan Özkul “U11 Takımımız hafta sonunu, kardeş kulübümüz Çubuklu Bala Spor ile hazırlık müsabakası ile geçirdi. Kazanan her zamanki gibi dostluk oldu. Seçkin Tanrıkulu hocamıza teşekkür ediyoruz. Maçtan sonra antrenörümüz Volkan hoca her iki takıma da karpuz ikramında bulundu” dedi.