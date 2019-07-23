Helal sana Murat!..

Son bölümde muhteşem bir atarak yaparak 8.58.20’lik dereceye imza atan Yalçınkaya, göğsümüzü kabarttı. Yalçınkaya’nın altın madalyayı elde ettiği yarışmada ev sahibi İsveç’ten Omar Nuur, 8:58.79’la ikinci, Portekiz’li Etson Barros ise 9:01.85’le üçüncü olurken, Türkiye’ye organizasyondaki yedinci madalyasını getiren Yalçınkaya’nın yarışın son bölümünde yaptığı atak görülmeye değerdi.

BİR DE BRONZ MADALYA

Avrupa U20 Şampiyonası’nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras’tan tam 10 madalya ile ayrılırken, madalya sıralamasında Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna’nın arkasında beşinci oldu. Türkiye’nin Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktığı organizasyonda, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün bir diğer sporcusu Ömer Amaçtan ise 3000 metrede üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.