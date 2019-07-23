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Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı

İtalyan devi Juventus’un kadrosuna kattığı Karamürselli stoper Merih Demiral, Karamürsel’e gelerek kendisine ilk hocalık yapan Çetin Yıldız’ı unutmadı ve makamında ziyaret etti.
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İtalyan devi Juventus’un kadrosuna kattığı Karamürselli stoper Merih Demiral, Karamürsel’e gelerek kendisine ilk hocalık yapan Çetin Yıldız’ı unutmadı makamında ziyaret etti. İtalyan devi Juventus’un kadrosuna kattığı Karamürselli stoper Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde, 2008 yılında Karamürsel Belediyesi tarafından yaz futbol okuluna yazıldığı ve burada eğitmenlik veren, şimdilerin Karamürsel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü hocası Çetin Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

KENDİNİ GÖSTERDİ

Ziyarette Yıldız, ‘Merih Karamürsel Belediyesi tarafından 2008 yılında açılan yaz futbol okuluna kayıt oldu. Merih, o günlerde kendisini gösterdi. Buradan Karamürsel İdman Yurdu’nun alt yapısında lisanslı futbolcu kadrosuna girdi. Burada 2 yıl oynadı, daha sonra Fenerbahçe’ye derken, şimdi Juventus’a transfer oldu. Benim için ve Karamürsel için çok özel bir duygu. Kendisinin orada da başarılarla dolu günler geçireceğimden hiç şüphem yok. İzinli geldiği Karamürsel’de beni ziyaret etmesi, ayrı bir duygu’ dedi.

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