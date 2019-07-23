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Bu da Kur’an kursları camiler arası halı futbol turnuvası!..

Karamürsel Müftülüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Okulu Kur’an kursları arasında düzenlenen Camiler Arası Halı Futbol Turnuvası heyecan kattı.
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Her yıl düzenli olarak tertip edilen turnuvaya, bu yıl minikler kategorisinde 10, yıldızlar kategorisinde 8 takım olmak üzere 18 takım katıldı. Çeşitli camilerde açılmış kursların takımlarının yer aldığı turnuvada takımlar kıyasıya bir mücadele yapıyorlar. Organizasyonu üstlenen Karamürsel Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız, “Kurs öğrencilerinin, sportif faaliyetlere katılımı ve birbirleri ile kaynaşmasına büyük katkı sağlayacak turnuva iki hafta sürecek. Final maçıyla tamamlanacak” dedi.

ÖNEMLİ SLOGANLAR VAR…

Turnuva öncesinde öğrencilerin ellerindeki pankartlarla ‘bilgisaray ve telefonum beni esir alma’, ‘dumansız bir hayatı seyrediyorum’, ‘kendimi alkolden uzak tutuyorum’ gibi sloganlarla güzel mesajlar verdi.

GÖKÇETEPE’DE OYNANIYOR…

Karamürsel Gökçetepe Halı Sahası’nda oynanan maçlarda miniklerin finalinde, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 17.00-18.00 arasında 3’lük, 4’lük maçları oynanırken, saat 18.00 ile 19.00 arasında 1’lik ve 2’lik maçları yapılacak. 2 Ağustos 2019 Cuma günü ise yıldız maçların final maçları finalleri var. Saat 17.00-18.00 arasında 3’lük ve 4’lük maçları, saat 18.00-19.00 arasında ise 1’lik ve 2’lik maçları oynanacak. Maçların ardından kupa töreni yapılacak.

Bugün 12:58 TSİ - Spor

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