Hüseyin Deniz’in başkan olmasından sonra transfere hızlı bir giriş yapan ve ardı ardına bombaları patlatan BAL temsilcisi Gebzespor, oyuncuların çark etmesi üzerine sıkıntı yaşamaya başladı. Menekşe, daha önce Küçükyalı Yelkenspor’dan anlaşmaya vardığı Enes Çavuş’un, 3.Lig takımlarından 1877 Alemdağ’a gitmesinden sonra Emrah Şenol’da da aynı şoku yaşadı. Buna göre Gebzespor’un Kepez’den transfer ettiğini duyurduğu golcü oyuncu Emrah Şenol, Çanakkale’nin BAL’daki temsilcisi Bigaspor’a transfer oldu.
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Emrah’tan müthiş çalım!..
Hüseyin Deniz’in başkan olmasından sonra transfere hızlı bir giriş yapan ve ardı ardına bombaları patlatan BAL temsilcisi Gebzespor, oyuncuların çark etmesi üzerine sıkıntı yaşamaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz