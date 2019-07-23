Doğantepespor için Erenoğlu tek aday

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, 28 Temmuz’da genel kurulunu yapacak. Başkanlık için tek aday olan Mehmet Erenoğlu, başka bir liste çıkmazsa, Doğantepe ekibinin yeni başkanı olacak

BU İŞİN DİLİNDEN BİRAZ ANLIYORUZ

Başiskele ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden Erenoğlu “Geçmiş yıllarda da Yuvacıkspor’un başkanlığını yaptım. Doğantepespor ile de Başkanvekiliydim. Kısacası bu işin dilinden biraz anlıyoruz. 28 Temmuz’da genel kurulumuzu yapacağız. Neticesinde genel kurul bu.

İLÇEMİZ SPORCULARINA ÖNEM VERECEĞİZ

Karşımıza bir liste de çıkabilir. Şu an için resmi olarak adayım. Amacım Doğantepe’yi Başiskele ilçemizle bütünleştirmek. Takım içinde bu bölgeden futbolcu olmasına özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim bu sezon taraftara ihtiyacımız olacak ve bu taraftarı getirecek olan hususlardan birisi de ilçemizin futbolcularını takıma kazandırmaktır. Şimdiden 28 Temmuz’daki genel kurulun Başiskele’ye ve Doğantepe’ye hayırlar getirmesini diliyorum. Erdem ÖVÜÇ