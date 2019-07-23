Adem İbrahim Önder ile Doğantepe buluştu

ÇOK DONANIMLI BİRİSİ

2006’da Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı olan ve Süper Lig Danışmanlığı yapan Adem İbrahim Önder, Doğantepespor’un transfer komite başkanlığı ve sportif danışmanlığının yanında sponsor yetkisi görevini yürütecek. Mehmet Erenoğlu’nun yakın bir arkadaşının tavsiyesi ile Doğantepe’ye gelen ve kısa bir zaman dilimi içinde Erenoğlu ile fikir birliğine varan Önder’in ayrıca genç ve nitelikli futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında gerekli olan tüm donanıma sahip olduğu öğrenildi.