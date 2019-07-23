Adem İbrahim Önder ile Doğantepe buluştu

ÇOK DONANIMLI BİRİSİ
2006’da Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı olan ve Süper Lig Danışmanlığı yapan Adem İbrahim Önder, Doğantepespor’un transfer komite başkanlığı ve sportif danışmanlığının yanında sponsor yetkisi görevini yürütecek. Mehmet Erenoğlu’nun yakın bir arkadaşının tavsiyesi ile Doğantepe’ye gelen ve kısa bir zaman dilimi içinde Erenoğlu ile fikir birliğine varan Önder’in ayrıca genç ve nitelikli futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında gerekli olan tüm donanıma sahip olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz