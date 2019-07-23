Doğantepespor’da Ekin Tokoğlu dönemi

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’da yeni sezon hazırlıklarının başlangıç tarihi henüz netleşmedi. 28 Temmuz’daki genel kurulun ardından başkanlığa geleceği düşünülen Erenoğlu, kulübü genç ve başarılı teknik adamlardan Ekin Tokoğlu’na teslim edecek. Transfer çalışmalarına başlayacak olan Tokoğlu’nun 1 hafta içinde sezonu başlatacağı belirtildi.