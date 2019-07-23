Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’da yeni sezon hazırlıklarının başlangıç tarihi henüz netleşmedi. 28 Temmuz’daki genel kurulun ardından başkanlığa geleceği düşünülen Erenoğlu, kulübü genç ve başarılı teknik adamlardan Ekin Tokoğlu’na teslim edecek. Transfer çalışmalarına başlayacak olan Tokoğlu’nun 1 hafta içinde sezonu başlatacağı belirtildi.
Bugün 13:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:07 TSİ
Doğantepespor’da Ekin Tokoğlu dönemi
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’da yeni sezon hazırlıklarının başlangıç tarihi henüz netleşmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz