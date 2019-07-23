Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, Doğantepespor’a yeni sezonda başarı dilerken, yeni oluşuma inandığını belirtti. Muhtar Öztürk “Bizim için zor bir süreç geçti. Özellikle geçen sezon yıprandık. Serhat başkanımız ve yönetici arkadaşlarımıza emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Yeni sezon öncesi Doğantepespor’da hareketli günler geçiyor. Başkanvekilimiz Mehmet Erenoğlu, başka bir aday çıkmazsa kulübümüzün yeni başkanı olacak. Güzel bir oluşum sağlandığı kanaatindeyim. Allah utandırmasın. Doğantepespor için hayırlısı ne ise o olsun” dedi.
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Muhtar Öztürk: Bu oluşuma inanıyorum
Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, Doğantepespor’a yeni sezonda başarı dilerken, yeni oluşuma inandığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz