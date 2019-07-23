Yeni Fabrika Direktörü Özer’e KASKF ziyareti

5. Dönem KASKF Başkanlığına seçilen Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, görevine bir süre önce atanan Pirelli Marka Endüstriyel ve Ticari Lastikleri lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer’i ziyaret ederek, başarı diledi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konu spor ve spor etkinlikleri üzerine gerçekleşti.