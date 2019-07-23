5. Dönem KASKF Başkanlığına seçilen Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, görevine bir süre önce atanan Pirelli Marka Endüstriyel ve Ticari Lastikleri lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer’i ziyaret ederek, başarı diledi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konu spor ve spor etkinlikleri üzerine gerçekleşti.
Bugün 13:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:08 TSİ
Yeni Fabrika Direktörü Özer’e KASKF ziyareti
5. Dönem KASKF Başkanlığına seçilen Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, görevine bir süre önce atanan Pirelli Marka Endüstriyel ve Ticari Lastikleri lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer’i ziyaret ederek, başarı diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz