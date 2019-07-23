Savaş Demir, Uzunçiftlikspor’a veda etti

İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Savaş Demir, Uzunçiftlikspor’daki görevinden ayrıldı. Demir açıklamasında “2 sezon görev yaptığım Uzunçiftlikspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. İki yıl boyunca acısıyla tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle iyi bir aile olduk. Efendi, karakterli kardeşlerim. Hayat boyu yolunuz açık olsun. Başkanından, yönetimine herkese sonsuz teşekkürler. Savaş ağabeyinizin kapısı sizlere sonuna kadar açık kalacak. Hepiniz Allah’a emanet olun” dedi.