İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Savaş Demir, Uzunçiftlikspor’daki görevinden ayrıldı. Demir açıklamasında “2 sezon görev yaptığım Uzunçiftlikspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. İki yıl boyunca acısıyla tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle iyi bir aile olduk. Efendi, karakterli kardeşlerim. Hayat boyu yolunuz açık olsun. Başkanından, yönetimine herkese sonsuz teşekkürler. Savaş ağabeyinizin kapısı sizlere sonuna kadar açık kalacak. Hepiniz Allah’a emanet olun” dedi.
Bugün 13:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:09 TSİ
Savaş Demir, Uzunçiftlikspor’a veda etti
İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Savaş Demir, Uzunçiftlikspor’daki görevinden ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz