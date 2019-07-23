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2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli’de yapılacak

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli’de yapılacak.
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Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak olan önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF), 5 Temmuz 2017'de şampiyonayı düzenleme hakkını Türkiye'ye vermişti.

2 BİN 500 SPORCU YARIŞACAK

Spora ve sporcuya verdiği destek ile gerek Kocaeli’de gerekse Türkiye’de örnek hizmetler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yine dev bir şampiyonayı kentimizde yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda 2020’yılında yapılacak Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli’de düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 800'ü milli olmak üzere 2 bin 500 sporcu yarışacak.Ayrıca etkinlik kapsamında da Uluslararası Kocaeli Kupası yarışması düzenlenecek.Yarışmaya hazırlık sürecinde, 2019 yılı Ağustos ve Ekim ayları ile 2020 yılı Mart ayları arasında resmi antrenman kampları da gerçekleştirilecek.

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