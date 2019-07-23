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Büyükşehir’den 1 buçuk milyarlık rant!

Darıca’daki imar değişikliği projesini gelmiş geçmiş en skandal imar değişikliği olarak değerlendiren Büyükşehir Belediye CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, arazinin 4 sene önce Termal Grup’a satıldığını belirterek, “Bu imar projesiyle Büyükşehir Belediyesi, 1 buçuk milyar değerinde rant sağlamıştır” dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Darıca ilçesinde ki imar rantı ile ilgili açıklamaya gerçekleştirdi. İl binasında gerçekleşen açıklamaya Meclis üyesi Orhan Tanış, İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi katıldı. Açıklamada konuşan Büyükşehir Belediye CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Bu imar projesiyle Büyükşehir Belediyesi, 1 buçuk milyar değerinde rant sağlanmaktadır” dedi.

EN SKANDAL İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Büyükşehir belediye meclisinde görülen Darıca ilçesi imar değişikliği planı Kocaeli’de gelmiş geçmiş en skandal imar değişikliğidir. Darıca’nın Bayramoğlu’na girişinde ki alan eskiden devlete aitti. Tahir Büyükakın’dan önceki yönetim 3 yıl önce plan değişikliği yaptı. Emsalini 1,90 civarına çıkarttı. Sosyal donatı alanlarıyla oynandı. Bu arsanın değeri artsın diye büyükşehir belediye yat limanını yanına yaptı. Bu arsa senin diyerek her şeyi yaptı. Biz o dönem CHP olarak, konuyu idari mahkemesine taşıdık” dedi.

BÜYÜKAKIN VEBALE ORTAK OLDU

Taşdemir, “Mahkeme anında projeyi durdurdu. Büyükşehir yine bu projede birkaç yer değiştirerek yeniden meclis gündemine koydu. Sayın Büyükakın’ın olağanüstü rant projesine geçit vermeyeceğine inanıyordum. Buna ‘dur’ diyeceğini tahmin ediyordum. Her fırsatta mutlu şehir projesini açıklıyordu. Bu imar değişikliğini açıklayınca maalesef Kocaeli halkını mutsuz etmiştir. Meclis toplantısında geçmiş yönetimin projesi diyerek konuyu geçiştirmiştir.Tahir Büyükakın bu vebale ortak olmuştur” diye konuştu.

1 BUÇUK MİLYARLIK RANT

Arazinin 4 sene önce Termal Grup tarafından alındığını söyleyen Taşdemir, “390 dönüm alana 303 dönümünde kullanım alanı söz konusu. Geri kalanı sosyal donatı alanı olarak kullanacaklar. Bu imar projesiyle 1 buçuk milyar değerinde rant sağlanmaktadır. Akıl alır gibi değildir. Çevreye sağladığı sosyal donatıları da saymıyoruz. Burant  hem vicdana, hem insanlığa hem de dine sığmamaktadır. Sayın Tahir Büyükakın, böylesi bir imar rantınıKocaeli’de ki bütün vatandaşa sağlayacak mıdır? Sayın Büyükakın’ın aklına kim girmiştir? Bu saatten sonra yatağa rahata yatacak mıdır?” diye sordu.

KAMU VİCDANI BUNU KABUL ETMEZ

Taşdemir’in ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi CHP İmar Komisyonu Üyesi Orhan Tanış ise, “Bu plan değişikliğiyle kamusal yarar değil. Aksine kamusal zarar verdiler. Ayrıcalık alanlar yarattılar. Normal vatandaşa 0,2 emsal verirken, kat sınırlaması getirdiler. Ama projeyi alana 1,90 emsal ve sınırsız kat verdiler. Bunu kamu vicdanı kabul etmez” açıklamalarında bulundu.

NEDEN BU KADAR RANT VERİLDİ?

Bu alanda yapı nizamı serbest, bina şekli ve ebadı serbest, kat yüksekliği, kat adetleri serbest, blok uzunlukları serbest olarak belirlenmiştir diyen Tanış, “Bu proje çerçevesinde mülkiyeti ilçe binasına ait 9 bin metre kare parselle takası vardır. Bu alan neden özel projeler alanı ilan edildi? Hiçbir vatandaşa verilmemiş haklar neden bu kadar rahat verilmiştir? Bu anlayış güçlüyü daha güçlü, zengini daha zengin yapma anlayışı değilmidir?” dedi. Selin BECER

Bugün 13:12 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Musa Çağıran - Allah ne size ne de nemalanan bireylerinize yemeyi nasip etmesin inşallah. Çoluk çocuğunuzdan çıkarsın. Amin.

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 15:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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