Kocaelispor, 2019-2020 sezonu için kombine bilet fiyatlarını açıkladı.
İŞTE FİYATLAR
VIP: 1000 TL
Batı (Uefa) Alt: 500 TL
Doğu (Maraton) Alt: 200 TL
Güney Kale Arka Alt: 150 TL
Kocaelispor, 2019-2020 sezonu için kombine bilet fiyatlarını açıkladı.
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Yorumlar
(1 )
Musa Çağıran - Hüseyin alsın kombineleri, biz tercih etmiyoruz. Hüseyin gider, biz tribüne döner. Kocaelispor siyasi rant malzemesi değildir...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.