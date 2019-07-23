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Kocaelispor'a bir güzel haber daha

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’a sabit gelir getirici projeler sunuyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’a sabit gelir getirici projeler sunuyor. Bunların en önemlilerinden birisi de, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na yapılan ikinci otopark oldu. Yeşil Siyahlılar, 203 araçlık otoparkın gelirine sürekli sahip olacak.

SABİT GELİRİ OLACAK…

Kartepe ilçesi D-100 karayolu kenarında, Uzuntarla 309. Sokak. No 99 adresinde bulunan, 2 bin dönümlük bir doğal yaşam parkı olan Ormanya, sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın en büyük doğal yaşam parkları arasında yer alıyor. Kocaeli, çevre iller ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Ormanya, Kocaelispor için de iyi bir gelir kalemi olacak.

203 ARAÇ KAPASİTELİ…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için yapılan ikinci otoparkın gelirinin de Kocaelispor’a kazandırılmasını sağlıyor. Ormanya 2. etap otoparkı için kazı ve dolgu çalışmalarında sona gelindi. 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilen otopark, toplam 203 araç kapasitesine sahip.

ÇEKİCİLERİN GELİRLERİ DE KOCAELİSPOR’A…

Böylece toplam 570 araçlık otoparkın 203’ünün gelirini Kocaelispor elde edecek. Büyükakın’ın katkıları bunda da sınırlı kalmayacak. Otoparkın yanındaki benzin istasyonu ve il içindeki araç çekicilerinin gelirlerinin de Kocaelispor’un kasasına girme ihtimali bulunuyor. Büyükşehir meclisinde gündeme gelebilecek olan bu konularla ilgili henüz bir karar çıkmadı. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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