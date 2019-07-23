Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Türkiye Kick Boks Şampiyonası elemeleri Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmada ilimizi Low Kick branşında Dilovası Belediyespor sporcuları Ayşegül Gülenç ve Oktay Boruk temsil etti. Şampiyonada Ayşegül Gülenç Türkiye 2’ncisi olurken, Oktay Boruk ise Türkiye 3’ncülüğünü elde etti.
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Şampiyonları bağrımıza bastık
Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Türkiye Kick Boks Şampiyonası elemeleri Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonu’nda gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz