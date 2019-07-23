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Şampiyonları bağrımıza bastık

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Türkiye Kick Boks Şampiyonası elemeleri Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonu’nda gerçekleşti.
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Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Türkiye Kick Boks Şampiyonası elemeleri Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmada ilimizi Low Kick branşında Dilovası Belediyespor sporcuları Ayşegül Gülenç ve Oktay Boruk temsil etti. Şampiyonada Ayşegül Gülenç Türkiye 2’ncisi olurken, Oktay Boruk ise Türkiye 3’ncülüğünü elde etti.

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