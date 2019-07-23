Kocaelispor alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükseldikten sonra başka kulüplere giden Ahmet Kutluer Darıcva’da kaldı. 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği oyuncularından Ahmet Kutluer yeniden anlaşmaya varıldı.
Bugün 13:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:32 TSİ
Ahmet Kutluer, Darıca’da kaldı
Kocaelispor alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükseldikten sonra başka kulüplere giden Ahmet Kutluer Darıcva’da kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz