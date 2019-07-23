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Büyükakın: Her Alikahyalı kardeşimin bir fidanı olacak

Başkan Büyükakın, “İnşallah o çöp döküm alanını, Alikahyalı kardeşlerimizle birlikte fidanlar ve ağaçlar dikerek yeşillendireceğiz” açıklamasını yaptı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yılmaz Keskin, Çetin Sarıca, Cemil Karademir, Sedat Sönmez, Mehmet Yurt, Ahmet Gökmen, Dursun Özdemir ve İsmail Parlak’tan oluşan Alikahya sakinleri ile bir araya geldi. Oldukça içten ve samimi bir şekilde geçen görüşmede, Alikahya bölgesinde çöplerin depolanması sırasında yaşanan kokunun giderilmesi için yapılan çalışmalar ve çözüm yolları üzerinde bir kez daha konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, “İnşallah o çöp döküm alanını Alikahyalı kardeşlerimizle birlikte fidanlar ve ağaçlar dikerek yeşillendireceğiz. Her Alikahyalı hemşerimin bir ağacı, bir fidanı o döküm alanında olacak. Bunu da halkımızla birlikte planlayacağız” dedi.

“HALKIMIZLA OLAN İLETİŞİMİMİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Alikahya sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin daha fazla güzelleşmesi, insanımızın mutlu olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mevcut çöp döküm alanının yerine yeni döküm sahasının bulunması ardından çöpün bertaraf edilmesi noktasında akademik odalarımızla birlikte çalışıyor, bu konuda da yaptıkları çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin teknik ekipleri de bu konuda yoğun mesai harcıyor” şeklinde konuştu. Oldukça verimli geçen görüşmede kentin faydasına olan her konuda halkımızla iletişimimize çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “İnsanımızla birikte bu kenti yönetme idealimiz var. Bunu da ortak akılla sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.

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Yorumlar

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Musa Çağıran - Boş yapma, iş yap.

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 15:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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