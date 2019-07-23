İYİ Parti Kocaeli İl Yönetimi belli oldu

İYİ Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yeni il yönetimini açıkladı.
İl yönetiminde aşağıdaki isimler yer aldı:
ABDÜLKADİR ERBAĞCI DOKTOR
ADİL GÜLEZ İŞADAMI
ALPER BİRCANOĞLU MAKİNA MÜH
AYSEL GÜL BASIN YAYIN
AYŞEGÜL BABACAN İŞ KADINI
BAHA YAVUZ DOKTOR
BANU AYKAN İŞ KADINI
BİRSEN ÇULHA DENİZCİ
BURAK ÖRÇEN İŞADAMI
BURAK ULUKÖYLÜ AVUKAT
BÜŞRA KARADEMİR AVUKAT
CENK ERBİL İŞADAMI
CİHAN BAHADIR YAŞAR İNŞAAT YÜK. MÜH
ÇAĞLAR ÖZER EMEKLİ SUBAY
ÇETİN KOCATÜRK MAKİNA MÜH
EDİZ SARIKAYA MAKİNA MÜH
EMRE EVREN ENDÜSTRİ MÜH
ENGİN TURANLI MÜTEAHHİT
ERKAN SAYANOĞLU İŞÇİ
FATİH KÜRŞAD DEMİR MİMAR
FATMA ZEHRA KORUCUOĞLU "YÖNETİM DANIŞMANI"
GÖKÇE NESLİ KONDU İŞ KADINI
GÜNER ÇİÇEKLİ İŞ ADAMI
GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI AVUKAT
HAYATİ TEMÜGEN ESNAF
KAAN DİLMEN İŞADAMI
KUBİLAY IŞIK İŞADAMI
MEHMET KÜRŞAD BİÇER MUHASEBECİ
MELTEM GÜZELLER KARAKUŞ AVUKAT
MUHSİNE AKYILDIZ EVCİLER EVHANIMI
MUSTAFA CANDEMİR MÜHENDİS
MUSTAFA EMRE MERCAN İNŞAAT MÜH
NESLİHAN HİLAL CANTİMUR KARA AVUKAT
NUSRET ACUR İŞADAMI
OSMAN NURİ DEMİREL İNŞAAT MÜH
PELİN DÖNGE EKONOMİST
SERHAN HACIHÜSEYİNOĞLU İŞADAMI
ŞABAN UFUK EMEKLİ BÜROKRAT
TURGUT KARAGÖZ MÜTAHİT
TÜRKAN ÖZCAN İŞ ADAMI
UFUK TURAN EMLAKÇI
VAHİT KORKMAZ EMEKLİ ÖĞRETMEN
YASEMİN MET İŞ KADINI
YUNUS UYAR EMEKLİ MEMUR
ALİ KARACA İŞADAMI
BUĞRA YİĞİT KILINÇ SİGORTACI
BURAK ALTAN BANKACI
CEM SERHAT DAYANÇ SİGORTACI
EMİN ÖZTOPRAK MÜTEAHHİT
ERCAN SARIKAYA İŞ ADAMI
FATİH GÜMÜŞ ESNAF
İBRAHİM SARI EMEKLİ SUBAY
MURAT KURT ESNA
MUSTAFA KAYA EMEKLİ MEMUR
MUSTAFA DEMİR MÜHENDİS
OSMAN YAVUZ İŞADAMI
SEMA AKÇAY MALİMÜŞAVİR
VOLKAN KORKUT DUYGUN ÖĞRENCİ
YAVUZ AFŞAR DEMİR ESNAF
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