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İYİ Parti Kocaeli İl Yönetimi belli oldu

İYİ Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yeni il yönetimini açıkladı.

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İYİ Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yeni il yönetimini açıkladı.

İl yönetiminde aşağıdaki isimler yer aldı:

ABDÜLKADİR ERBAĞCI DOKTOR

ADİL GÜLEZ        İŞADAMI

ALPER BİRCANOĞLU      MAKİNA MÜH

AYSEL GÜL          BASIN YAYIN

AYŞEGÜL BABACAN       İŞ KADINI

BAHA YAVUZ     DOKTOR

BANU AYKAN    İŞ KADINI

BİRSEN  ÇULHA DENİZCİ

BURAK ÖRÇEN İŞADAMI

BURAK ULUKÖYLÜ         AVUKAT

BÜŞRA KARADEMİR       AVUKAT

CENK ERBİL        İŞADAMI

CİHAN BAHADIR YAŞAR               İNŞAAT YÜK. MÜH

ÇAĞLAR ÖZER   EMEKLİ SUBAY

ÇETİN KOCATÜRK           MAKİNA MÜH

EDİZ SARIKAYA MAKİNA MÜH

EMRE EVREN     ENDÜSTRİ MÜH

ENGİN TURANLI              MÜTEAHHİT

ERKAN SAYANOĞLU      İŞÇİ

FATİH KÜRŞAD DEMİR MİMAR

FATMA ZEHRA KORUCUOĞLU  "YÖNETİM DANIŞMANI"

GÖKÇE NESLİ KONDU    İŞ KADINI

GÜNER ÇİÇEKLİ                İŞ ADAMI

GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI             AVUKAT

HAYATİ TEMÜGEN          ESNAF

KAAN DİLMEN İŞADAMI

KUBİLAY IŞIK     İŞADAMI

MEHMET KÜRŞAD BİÇER             MUHASEBECİ

MELTEM GÜZELLER KARAKUŞ   AVUKAT

MUHSİNE AKYILDIZ EVCİLER      EVHANIMI

MUSTAFA CANDEMİR   MÜHENDİS

MUSTAFA EMRE MERCAN          İNŞAAT MÜH

NESLİHAN HİLAL CANTİMUR KARA         AVUKAT

NUSRET ACUR İŞADAMI

OSMAN NURİ DEMİREL                İNŞAAT MÜH

PELİN DÖNGE   EKONOMİST

SERHAN HACIHÜSEYİNOĞLU     İŞADAMI

ŞABAN UFUK    EMEKLİ BÜROKRAT

TURGUT KARAGÖZ        MÜTAHİT

TÜRKAN ÖZCAN              İŞ ADAMI

UFUK TURAN    EMLAKÇI

VAHİT KORKMAZ            EMEKLİ ÖĞRETMEN

YASEMİN MET  İŞ KADINI

YUNUS UYAR    EMEKLİ MEMUR

ALİ KARACA       İŞADAMI

BUĞRA YİĞİT KILINÇ      SİGORTACI

BURAK ALTAN BANKACI

CEM SERHAT DAYANÇ   SİGORTACI

EMİN ÖZTOPRAK            MÜTEAHHİT

ERCAN SARIKAYA            İŞ ADAMI

FATİH GÜMÜŞ  ESNAF

İBRAHİM SARI   EMEKLİ SUBAY

MURAT KURT    ESNA

MUSTAFA KAYA              EMEKLİ MEMUR

MUSTAFA DEMİR            MÜHENDİS

OSMAN YAVUZ                İŞADAMI

SEMA AKÇAY     MALİMÜŞAVİR

VOLKAN KORKUT DUYGUN        ÖĞRENCİ

YAVUZ AFŞAR DEMİR    ESNAF

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