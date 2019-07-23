Alınan bilgiye göre 20 Haziran günü İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesinde bulunan 3 ayrı sitede girdikleri 3 evden yaklaşık 40 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kadın olayın ardından kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanlardaki güvenlik kameraları ve MOBESE incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yine aynı mahallede bulunan bir evde 15 Temmuz günü meydana gelen hırsızlık olayının da faillerinin aynı olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu F.K. (28) ile H.A. (26) isimli şüphelileri Çayırova ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin 15 Temmuz günü girdikleri evden ise 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürüldü.
Yardım toplama bahanesi ile
Gözaltına alınan şüphelilerden F.K.’nin 9 aylık hamile olduğu ve doğum sancıları nedeniyle hastanede olduğu öğrenilirken benzer suçlardan 36 kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yardım toplama bahanesi ile lüks sitelerdeki evlerin kapılarını çaldıkları, evde kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ise yanlarındaki aparatlarla kilitli olmayan kapıları açarak evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. Kocaeli Adliyesine sevk edilirken doğum sancıları olduğu öğrenilen F.K.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - ÜLKENİN NEREDE 10 DA BİRİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBESTÇE ORTALIKTA DOLAŞIP SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYORDUR . O YÜZDEN SUÇ İŞLEMEKTEN KORKMUYORLAR . BİRDE YABANCILAR ÇIKTI BAŞIMIZA ARTIK HER 10 POLİSİYE OLAYIN 6-7 SİNDE YABANCILAR VAR . GASP SAHTEKARLIK KALPAZANLIK DOLANDIRICILIK TACİZ HIRSIZLIK, GIRLA. ADAM YABANCI KİMSE ONU BURALARDA TANIMAYACAĞINDAN UTANMA DUYGUSUDA YOK OLUYOR . POLİSİM BİRDE BUNLARLA UĞRAŞIYOR.
Izmitli - CEZASI YOK YAKALA HIRSIZI KARAKOLA ELINLE TESLIM ET TUTANAK TUTULSUN ERTESI GUN SAVCILIK TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKSIN .. YAZIK POLİSİN YAKITINA KOŞTURMASINA EMEĞİNE MESAİSİNE
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.