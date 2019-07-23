Alınan bilgiye göre 20 Haziran günü İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesinde bulunan 3 ayrı sitede girdikleri 3 evden yaklaşık 40 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kadın olayın ardından kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanlardaki güvenlik kameraları ve MOBESE incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yine aynı mahallede bulunan bir evde 15 Temmuz günü meydana gelen hırsızlık olayının da faillerinin aynı olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu F.K. (28) ile H.A. (26) isimli şüphelileri Çayırova ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin 15 Temmuz günü girdikleri evden ise 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürüldü.

Yardım toplama bahanesi ile

Gözaltına alınan şüphelilerden F.K.’nin 9 aylık hamile olduğu ve doğum sancıları nedeniyle hastanede olduğu öğrenilirken benzer suçlardan 36 kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yardım toplama bahanesi ile lüks sitelerdeki evlerin kapılarını çaldıkları, evde kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ise yanlarındaki aparatlarla kilitli olmayan kapıları açarak evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. Kocaeli Adliyesine sevk edilirken doğum sancıları olduğu öğrenilen F.K.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN