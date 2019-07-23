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Bülent Bölükbaşı muvafakatname verdi

Kocaelispor’un Süper Lig döneminde forma giyen futbolcularından Bülent Bölükbaşı, eski başkanlardan Serhan Gürkan ile bir araya geldi.
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Kocaelispor’un Süper Lig döneminde forma giyen futbolcularından Bülent Bölükbaşı, eski başkanlardan Serhan Gürkan ile bir araya geldi. Daha önce Bodrum’da buluşan ikili, İstanbul’da ikinci kez oturdu. Gürkan ve Bölükbaşı arasındaki ikinci görüşmenin ardından Bülent Bölükbaşı transfer yasağının kalkması için muvafakatnamesini verdi. Borcu ötelenen Bölükbaşı geçen sezon 750 bin liraya protokol imzalamıştı. Bölükbaşı’nın toplam alacağının 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

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