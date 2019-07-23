Ekşi: Üretim miktarı düşüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan ve Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, 3’ncü Tarım ve Orman Şûrası 15 yıl aradan sonra Ekim ayında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ilimizde Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 3’ncü Tarım Şurası Hazırlık Toplantısı Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Osman Ekşi, İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, ilimiz Ziraat Odası Başkanları, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

KENDİNE YETEN ÜLKELERDEN BİRİYDİK

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Osman Ekşi, “Türkiye tarımda kendine yeten ülkelerden biriydi. Ülkemiz önemli bir coğrafyada yer alıyor. Tarım artık sadece tarlaya tohum ekmekle bitmiyor. Tarım önemli bir konu oldu. Bilgi ve teknolojiyi gerektiren bir pozisyonda tarım. İnsanımıza en iyi şekilde tarım ürünlerini sunabilmek için çalışıyoruz. Çiftçilerimizden başlayarak bu işle uğraşan herkesle el ele vermeliyiz. Yoksa iş yürümüyor” dedi.

TARLALAR BOŞ KALIYOR

Kocaeli sanayi kenti ama aynı zamanda tarım kenti de olabilir, olmalı diyen Ekşi, “Köy kahvelerinde ihtiyarlardan başka kimse yok. Çocuklar şehirde fabrikada çalışıyor. Niye buralardaki tarlaları ekip, biçmiyoruz. Topraklarımız boş kalıyor. Üretim miktarı düşüyor. Kendi kendimize bir sarmala giriyoruz. Bu konu çok önemli. Tarlalar ekilip, biçilmeli. Çiftçiler ürettiği ürünle ailesini geçindirebilmeli. Çiftçilerimizi iyi eğitmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Ekşi’nin ardından söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, “Tarım önemi her geçen gün artan bir meslek. Bizlerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ihtiyacımız var. Doğal dengeyi bozmadan kaliteli ürünleri üretmemiz gerekiyor. Üretilen ürünler uygun koşullarda saklanıp, pazara sevk edilmeli. Tarımda ne kadar ileri gidersek gidelim ekmek yemek zorundayız. Toprağı iyi kullanmamız lazım” dedi. Konuşmaların ardından tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri tarafından Kocaeli’nin tarım verilerine dair sunum gerçekleştirildi.

882 KİŞİ GÖREV ALACAK

2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek Şura’ya kadar geçecek sürede 21 adet çalışma grubunda; öğretim üyelerinden 163, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 268, Bakanlık personellerinden 412 kişi ile Bakanlık harici diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 39 kişi, toplamda 882 kişi görev alacak.

25 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Türkiye’nin en büyüğü olacak olan Şura kapsamında, oluşturulan web sitesindeki “Görüşünü Bildir Platformu” ile önerisi ve katkısı olan tüm vatandaşların fikirlerine ulaşmak hedefleniyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek ve tarıma dair 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan Şura sonucunda, alınacak kararlar ve oluşturulacak olan sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’ de yapılacak özel programla kamuoyu ile paylaşılacak.

KOCAELİ’NİN TARIM ALANLARI ORANLARI

Kocaeli’deki toprak tarım alanı yüzde 43,76 ile 149,687,449 hektar. İşlenen tarım alanı yüzde 21,23 ile 72 bin 579 hektar. İşlenmeyen tarım ve nadas alanı yüzde 22,54 ile 77. 108,449 hektar. Mera alanı yüzde 0,43, ile 1.795,78 hektar. Ormanlık ve fundalık alan yüzde 43 ile 143. 205 hektar. Tarım dışı arazi yüzde 12,8 ile 47. 311,771 hektar. Selin BECER