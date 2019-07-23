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Bayılan vatandaşa ilk müdahale Başkan Yardımcısından...

Gölcük İhsaniye Merkez Camiisinde öğlen namazında baygınlık geçiren Necati Karakuşa’a ilk müdahaleyi Gölcük Belediye Başkan yardımcısı Doktor Şevket Kaba yaptı.
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Gölcük İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazında baygınlık geçiren 60 yaşındaki Necati Karakuş’a ilk müdahaleyi Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şevket Kaba yaptı. Başkan Yardımcısı Şevket Kaba’nın yardımda bulunduğu Necati Karakuş, bir süre sonra kendine geldi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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