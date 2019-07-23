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İş arkadaşları tarafından ölü bulundu

Körfez’in tanınan ve sevilen simalarından olan Kepçe operatörü olarak çalışan Bülent Bayramin (55) taş ocağında yemek molası sırasında kalp krizi geçirdi ve arkadaşları tarafından bulundu.
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Alınan bilgi ve iddialara göre İlimtepe  Mahallesi’nde taş ocağında çalışan ve kepçe operatörlüğü yapan Bülent Bayramin, öğlen yemeği molası sonrasında aracının yanına gitti ve temizlik yapmak istedi.

ARACININ YANINDA BULUNDU

Arkadaşları yemek sonrasında çay molası için Bülent Bayramin’i çağırmak istediler. Çağrılara yanıt alamayan arkadaşları araştırmaya çıktıklarında Bülent Bayramin’i aracının yanında yerde yatarken buldular.

HASTANEYE KALDIRILDI

112 sağlık ekipleri şantiyeye geldiklerinde Bülent Bayramin’in ölmüş olduğunu belirlediler. Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Bayramin’e burada müdahale edildi ama sonuç alınamadı. Savcılık isteği ile Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapılan Bülent Bayramin daha sonra yakınlarına teslim edildi.

EMEKLİYMİŞ

İki kız babası olan Bülent Bayramin emekli olmuş ve çalışmaya devam etmişti. Bayramin, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında İlimtepe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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