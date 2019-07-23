Başiskeleli çocuklar yazın tadını çıkarıyor

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak organize edilen, “Ormandaki Afacanlar” isimli tiyatro gösterisi Başiskele Sahili İskele Yanı’nda kurulan sahnede izleyici ile buluştu. Çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gösterilen oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı. “Ormandaki Afacanlar” adlı oyunun, çocukların eğlenmesinin yanında öğrenmesini de amaçladığı kaydedildi.
VELİLER MEMNUN
Belediye yetkilileri, bu tür etkinlikler aracılığı ile çocuklara çevre bilinci kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlikten dolayı memnuniyet duyduğu öğrenilen veliler, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz